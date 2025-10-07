矢場町・久屋大通庭園フラリエ内に、2024年4月にオープンした「BRIOCHE Go. （ブリオッシュ ゴー）」は、自家製ブリオッシュとタルトが名物のカフェです。モーニング、ブランチ、ティータイムと時間帯ごとに変わるブリオッシュメニューや、併設された『tarte et tarte（タルト エ タルト）』のケーキを楽しむことができます。看板メニューの「ブリオッシュ」は店内で丁寧に焼き上げ。