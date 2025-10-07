戦没者追悼式倉敷市本町 岡山県倉敷市で7日、戦没者追悼式が開かれ、戦後80年の節目に遺族らが平和への祈りを捧げました。 式には、遺族ら約450人が参列しました。 倉敷市の伊東香織市長は「戦争の記憶を必ず後世に伝え、倉敷市を安心して暮らせる街にしていく」と誓いました。 そして倉敷市遺族連合協議会の岡本忠会長が追悼の言葉を述べました。 （倉敷市遺族連合協議会／岡本忠 会長）「私の父もその（犠