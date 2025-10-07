一般社団法人日本野球機構（ＮＰＢ）は７日、一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会とパートナーシップを締結したと発表した。今後は同協議会のパートナー団体の一員として、同協議会が掲げる「スポーツ産業を起点とする資金と人材の循環システムの構築によるスポーツ価値の向上」という目標の実現に向けて、様々な連携、サポートを進めていくという。同協議会は、スポーツ産業を起点とする資金と人材の循環システムを構