「川口市営第１０回２節」（７日、川口）スターレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が、開催２日目１１Ｒの準決勝戦で２着に入り、８月３日の川口ナイトレース以来、今年７回目の優出を果たした。大ケガから復帰後は２７回目のファイナル進出だ。レースは０線２車、１０線２車、２０線４車の８車で争われ、０線１枠の平川博康（川口）が逃げて１着。２０線７枠の森は６番手から進出し、６周１角で影山伸（川口）を差し