山形県内外のランナーたちが山形市の中心市街地を駆け抜ける「山形まるごとマラソン」が5日、山形市で開催され、およそ5600人のランナーが市内の観光名所や特産品を楽しみながら汗を流しました。YBCからもチームで参戦。大会の魅力を総力取材しました。ことしで12回目を迎えた「山形まるごとマラソン」。午前8時・会場の山形市総合スポーツセンターにはおよそ5600人のランナーが集いました。