「南関東地区プロ」（７日、川崎）新鋭・水沢秀哉（２２）＝千葉・１２７期・Ａ３＝が１キロタイムトライアルの一番手で登場。１分５秒４６５をマークし、その後の１１人がタイムを超えることができず優勝となった。「まずは練習の成果が出て良かったです。ドームではもっと速いタイムを出したことがあると思うけど、屋外だど自己ベストかもしれない。５秒台を狙って出せたので良かったです」と笑顔を見せた。以前、兄弟子の