歌手の木山裕策が7日までに、自身のインスタグラムを更新。3日に57歳の誕生日を迎えたことを伝えた。木山は「久しぶりに家族全員で集まって、僕の誕生日をお祝いしてくれました。本当にありがとう」と感謝。「57歳になりました」と、バースデープレートを前にした写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「いつまでも若々しいですね〜」「家族揃ってが一番のお祝いですね」「幸せタイムですね」「鬼レンチャン次回も楽し