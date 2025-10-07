「南関東地区プロ」（７日、川崎）１月の大宮記念以降は、自粛欠場およびドーピング違反であっせん停止中の北井佑季（３５）＝神奈川・１１９期・Ｓ１＝が川崎競輪場で行われた南関東地区プロ選手権に出場。久々に公の場に登場した。出場した１キロタイムトライアルは１分０５秒８４４。丸山留依（静岡）と同タイムとなったが、規定によりラスト２００メートルのタイムで丸山の方が上回り３着となり、来年５月の全プロ出場は叶