仙台駅で東北新幹線に積み込まれる、観光農園で生産されたナシを詰め込んだ段ボール箱＝7日正午ごろJR東日本は7日、仙台市で収穫されたナシを羽田空港経由でシンガポールに輸出するため、仙台駅から東北新幹線で運ぶ取り組みを報道陣に公開した。日本航空と連携し、通関手続きなどをワンストップで実施。約19時間で現地まで届ける。通常のトラック輸送より大幅に時間を短縮でき、果物や日本酒、海産物をアジア市場に本格展開する