けさ早く、横浜市の集合住宅で同居する67歳の母親を刃物で刺して殺害したとして37歳の息子が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、横浜市栄区の無職・近藤啓太容疑者（37）です。警察によりますと、啓太容疑者はきょう午前4時ごろから5時ごろの間に、同居する母親の好子さん（67）の顔や首を刃物で複数回刺して殺害した疑いがもたれています。啓太容疑者はきょう午前8時過ぎに警察署に「母親を殺した」と自首してきていて