「南関東地区プロ」（７日、川崎）チームスプリントの静岡支部の代表として出場した深谷知広（３５）＝静岡・９６期・Ｓ１、渡辺雄太（３０）＝静岡・１０５期・Ｓ２、簗田一輝（２９）＝静岡・１０７期・Ｓ２＝がスタートでのアクシデントを物ともせず、優勝を飾った。チームスプリントは静岡、千葉、そして前年覇者の神奈川の順に行われた。静岡勢は渡辺がフライングで再発走となり暗雲が垂れ込めたが、１走目の簗田が軽快