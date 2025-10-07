美容系クリエイター“ありちゃん”プロデュースのピメルから、待望の新作『大うそつきマスカラ』が2025年10月20日より発売。ボリューム感は欲しいけれどダマや重さは苦手…そんな願いを叶えるため、つけま級の存在感と自まつげのような繊細さを両立。重ね塗りで自在にボリューム調整でき、濃密ブラック液でふさふさまつげが簡単に完成します♡ つけま級ボリューム×自まつげのような繊細さ