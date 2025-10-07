高市早苗氏が自民党総裁に選出され、初の女性総理大臣の見通しであることは、日本政治に新たな時代の幕開けを告げた。高市氏は自民党でもタカ派として知られ、今後はどのような外交を展開していくかが注目される。そのひとつに対韓外交があるが、靖国や歴史問題などで関係が後退するとの懸念も聞かれる一方、高市氏は韓国との関係を重視する発言もしている。【写真】「北方領土ってこんなに大きいんだ」本州の地図に重ねてみると