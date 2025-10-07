過失運転致傷の疑いで、見附市に住む契約社員の男（32）が7日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は7日午後2時頃、乗用車を運転中、見附市仁嘉町の交差点を直進しようとして、左側から走ってきた自転車と出合い頭に衝突しました。自転車に乗っていた70代女性は頭部から出血し、長岡市内の病院に搬送されました。目撃者が110番通報し、男は現行犯逮捕されています。交差点に信号はなく、乗用車の側に一時停止の標識