全国の小中学校教員が教え子らの盗撮画像をSNSで共有していた事件。愛知県警は器物損壊と不同意わいせつの疑いで横浜市立小の教諭小瀬村史也容疑者（37）を再逮捕した。小瀬村容疑者の逮捕は4回目となる。 〈画像〉リコーダーに体液を付着させたグループ主犯の森山被告、6人目の逮捕者、澤田容疑者、“変態教員グループ”の写真 変態同士がSNSで感化され新たな犯罪がおきていた可能性…」 「他の