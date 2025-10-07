¡ÖÉð´ï¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð2024Ç¯¥ß¥¹ÆüËÜ¤Ç½÷Í¥¤Î°Â°æÆî(21)¤¬¸ø³«¤·¤¿?·õ½Ñ¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉð´ï¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢8ºÐ¤Îº¢¤Ë¶õ¼ê¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢·õ¤ò¿¶¤ê¤«¤Ö¤ëºÇ¶á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°Â°æ¤Ï¶õ¼ê¡¢·õÆ»¤È¤â¤Ë½éÃÊ¡£¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢¸ÅÉð½Ñ¤Ê¤É¤â½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¥ß¥¹ÆüËÜ¡Ö¿å¤ÎÅ·»È¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£