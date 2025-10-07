＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS事前情報◇6日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本で唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」が、9日から4日間の日程で行われる。日本のエース、松山英樹もコースで最終調整に臨んだ。【写真】三ヶ島かなら女子プロが会場に登場！都心からのアクセスの良さも魅力の一つである横浜CCには、松山の姿を一目見ようと多くのギャラリーが詰め