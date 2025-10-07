＜SkyレディスABC杯初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部のステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。ツアー1勝の高野あかりが8バーディ・1ボギーの「65」をマークし、7アンダー・単独首位で滑り出した。【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…5アンダー・2位タイにアマチュアで荒木優奈の妹・七海、東浩子、4アンダー・4位に桑山紗月、12番パー3で自身初となるホールインワン