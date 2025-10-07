2022年の世界ドラコン大会で日本人初優勝を達成した大和田紗羅が自身のインスタグラムを更新。「ゴルフのお仕事で鳥取県へきています」と投稿した。【連続写真】出雲大社のしめ縄とどっちが迫力満点？ 大和田紗羅の300ヤードスイング滞在中には島根県の出雲大社を正式参拝。「中々入る事の出来ない神秘的な場所に入場、ご祈祷して頂き一生忘れられない経験です」と貴重な体験をしたことを明かした。投稿では3枚の写真と動画を公開