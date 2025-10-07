１０月６日夜、北海道北見市で住宅が燃える火事がありました。この火事で、この家の住人とみられる女性１人が死亡しました。消防が消火活動を続ける中、火が燃え上がる場面もー火事があったのは北見市花月町の２階建て住宅です。６日午後１１時すぎ、付近に住む人から「２階建ての住宅が燃えています」と消防に通報がありました。火はおよそ５時間後に消し止められましたが、この火事で住人とみられる女性が意識不明の状態で