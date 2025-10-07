俳優・桃井かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。庭のシソ使った手作りペペロンチーノを披露した。【写真】「紫蘇タッブリ」「おいしそう」庭のシソ使った桃井かおりのお手製ペペロンチーノ桃井は「お庭紫蘇ペペロンチーノに、お野菜温サラダ」と紹介し、おいしそうな料理の写真をアップ。ペペロンチーノは細麺で、シソなどの具材がたっぷり。温野菜サラダには、かぶやオクラなどの野菜のほか、半分に切ったゆで卵も彩り