◇フェニックス・リーグ阪神8―8中日（2025年10月7日サンマリンスタジアム）阪神は中日との熱戦を8―8で引き分けた。先発・伊藤将司投手は3回45球を投げ4安打2失点。鵜飼に左中間へプレーボール被弾を喫するなど、精彩を欠いた。試合後、藤川監督は伊藤将の今後について言及した。「また（宮崎に）残って、もう少し、投げ直しをしてもらおうかなと思っています。内容がもう少しほしいところがある。いいものが出るまで