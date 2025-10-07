JR東日本は新しい新幹線専用検測車を2029年度に導入するため、開発に着手すると発表しました。新幹線専用検測車は「幸せの黄色い新幹線」とも言われる、東海道・山陽新幹線の「ドクターイエロー」のように、新幹線の線路などに異常がないか点検するための車両で、JR東日本では現在「East-i（イーストアイ）」という車両を使用しています。新しい検測車は次期秋田新幹線の車両をベースに造られ、最高速度は320km/hと、「East-i」よ