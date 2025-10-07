阿蘇市の国道を車で走行中に対向車線を走っていた軽自動車に衝突し2人に打撲などのけがをさせたとして9月に逮捕された香港に住む50代の男性が、10月2日付けで不起訴処分となりました。熊本地検は、不起訴の理由について、「刑事訴訟法により明らかにできない」とコメントしています。