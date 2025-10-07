三菱UFJフィナンシャル・グループが、国立競技場の命名権を取得する方針であることがわかりました。三菱UFJフィナンシャル・グループが、2026年1月から導入される国立競技場のネーミングライツを取得する方針であることがわかりました。関係者によりますと契約額は年間20億円、5年で総額100億円の方向で調整しているということです。東京オリンピック・パラリンピックでメイン会場となった国立競技場は、2025年4月から民営化され、