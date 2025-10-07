高校生に「命の大切さ」を伝える講演会を開いた深迫祥子さんは、2019年に交通事故で亡くなった息子・忍さんの夢を引き継いだコーヒーショップを開店させました。 【写真を見る】バリスタとして活躍していた深迫忍さん その過程では多くの人の協力があった一方、新たな悲しみが重くのしかかる出来事もありました。 【この記事は「前編・後編」の「後編」です】 犯罪者じゃないのに･･･ 「よく息子さんの話を人前で