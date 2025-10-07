中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京10月7日】中国国家外貨管理局が7日発表した9月末時点の外貨準備高は3兆3387億ドル（1ドル＝約150円）で、前月末と比べて165億ドル（0.5％）増加した。同局によると、為替レートや資産価格の変動などが総合的に作用し、外貨準備高を押し上げた。主要国・地域のマクロ経済データや金融政策、見通しなどの影響で、主要通貨に対するドルの強さを示す「ドル指数」は小