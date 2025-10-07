週間予報（8～14日） 7日（火）は各地でおおむね晴れましたが、5日（日）に発生した台風22号が近付いています。 台風22号は現在、日本の南の海上を北西へ進んでいますが、8日（水）は進路を次第に北東に変え、9日（木）は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。 台風は北上しますが、岡山・香川に上陸することは今のところ、なさそうです。ただ8日の午後からは岡山・香川ともに風が強まるところがありそ