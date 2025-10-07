■これまでのあらすじ独身の義姉、子どもがいない義弟嫁、子どもが2人いる主人公。義実家に一堂に会したところ、義姉が子どもを産まない義弟嫁を責めはじめた。子どもを産まないと社会に迷惑をかけると主張する義姉に対し、主人公は社会のために産んだわけではないとキッパリ対応する。■子どもを産んだ理由■生き方は人それぞれ■傷つけてしまった人もいたけど気づけた■さて、帰りましょう義姉にどこまで響いたのかは定かではあ