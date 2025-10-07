Ａぇ！ｇｒｏｕｐの公式ＹｏｕＴｕｂｅは７日、同チャンネル内の一部コンテンツの動画投稿を一時休止することを発表した。同チャンネルはこの日、「この度、Ａぇちゅーぶは一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません」と、メンバーが様々な企画に挑む人気コンテンツ「Ａぇちゅ〜ぶ」の一時休止を発表。「再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたしま