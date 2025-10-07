４日、蜀源村の「草竜舞」。（黄山＝新華社配信／樊成柱）【新華社黄山10月7日】中国安徽省黄山市徽州区の蜀源村では国慶節・中秋節連休（1〜8日）中、村を巡る「草竜」がお祝いムードを盛り上げている。蜀源草竜は同市の無形文化遺産で、300年以上の歴史を持つ。草竜を舞う時期になると、人々は稲わらを集めて竜を作る。豊作を祈るために行われてきた草竜舞は現在、文化イベントとして多くの観光客を引き付けている。４日、蜀