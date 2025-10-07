女優の長濱ねるが７日、都内でイベント「ＫＩＭＯＮＯＩＳＴ（キモノイスト）２０２５」アワードに出席し、着物姿を披露した。日本の民族衣装である着物が大人のたしなみとして定着することを目指したイベントで、５回目の開催となる今回は初めて文化庁の協力を得た。シックな深い赤の着物で登場した長濱は「袖を通すと背筋が伸びて、所作まで美しくなれるようなパワーがある。背中を押してくれるような着物だと思った。これ