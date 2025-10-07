人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボして浜松市の魅力を発信する「シン・ハママツ」計画の一環として静岡空港にFDAのコラボ機体が登場しました。（記者）「FDAの紫の飛行機後方部分を見るとエヴァンゲリオン初号機のデザインがラッピングされています」6日、報道陣に公開されたのは、エヴァンゲリオン初号機がラッピングされたFDAの6号機。機内の座席のヘッドレストもエヴァンゲリオン仕様に。これは、浜松市が進めるエヴァン