Crystal E-G×2 光城精工は、BOX型仮想アースの限定モデル「Crystal E-G×2」を10月20日に発売する。Crystal E-Gを2台と、「Clone1R」2本、標準アースケーブル「Y(M4)-Y(M6)」も2本セットにして、スペシャルパッケージで販売するもの。100セット限定で、予約受付は10月14日から開始する。価格は141,000円。 Crystal E-Gは、1機あたり68,000cm2(約3.6畳相当)の広大な導体面積を誇る仮想アース