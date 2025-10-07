思わず遠慮しちゃう【漫画】本編を読む津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「抜けない剣」は、一説にはアーサー王伝説のエクスカリバーに由来するともされる由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品だ。「勇者にしか抜けない」と言い伝えられている剣を見て抜き出そうと動き始めたのは、作