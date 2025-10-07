パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘開始から7日で2年です。戦闘終結に向けたイスラエルとハマスの和平協議がエジプトで始まりました。最新情報をイスラエルから伝えてもらいます。ガザ地区に最も近い町では、いまだに体を揺るがすような激しい音とともに、イスラエル軍の爆撃による煙が断続的にあがるのが見えます。アルジャジーラは関係者の話として、6日の和平協議は前向きな雰囲気だったと伝えています。ただ、正式な合意には至