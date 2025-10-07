今年7月、神奈川県警のパトカーに衝突した乗用車を運転していた男が逃走した事件。「臭い」を頼りに逃走方向を特定し、男の逮捕に貢献した警察犬が表彰されました。表彰されたのは、雄のジャーマンシェパードのオラフ号（3）とユパ号（9）。神奈川県警の警察犬です。今年7月、神奈川県相模原市で乗用車がパトカーに衝突し、運転手の男が逃走する事件が発生。2頭は現場に急行し、残された男の臭いを頼りに逃走経路を特定しました。