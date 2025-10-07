集会で再審を巡る法改正を訴える、袴田巌さんの姉ひで子さん＝7日午後、国会日弁連は7日、再審を巡る法改正を求める集会を国会内で開き、1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（92）が参加し「58年闘って再審無罪になりました。後に続く人のため法改正をしてもらいたい」と訴えた。86年の福井中3殺害事件で再審無罪となった前川彰司さん（60）も登壇。「冤罪に苦しんでいる人を救