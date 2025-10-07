国立競技場の命名権を三菱UFJフィナンシャル・グループが取得する見通しであることが分かりました。東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場となった国立競技場をめぐっては、今年4月に民営化され、運営団体が命名権を募集していました。こうした中、三菱UFJフィナンシャル・グループが国立競技場の命名権を取得する見通しであることが関係者への取材で分かりました。来年1月から導入されるもので、月内にも新たな名称ととも