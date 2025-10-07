現行の電気・軌道総合検測車 East-i（E926形）JR東日本は7日、新たな新幹線専用検測車「E927形」の開発に着手すると発表しました。2029年度の導入が予定されており、AIやDXといった最新技術を駆使して、”究極の安全”の実現を目指します。最高速度320km/h！次期秋田新幹線ベースの新在直通車両新たに開発されるE927形は、同時に開発が進められている次期秋田新幹線（E6系の後継車）をベースとした車両です。最高速度は現行のEast-