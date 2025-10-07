6日夜、大仙市の市道で普通貨物車とクマが衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと6日午後9時45分ごろ、大仙市大神成字山回の市道を走っていた普通貨物車が左から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた美郷町の30代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルで、普通貨物車のバンパーの左前部分が破損しました。警察が住民に注意を呼びか