7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8020枚だった。うちプットの出来高が4590枚と、コールの3430枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の265枚（25円安480円）。コールの出来高トップは5万5000円の348枚（37円安49円）だった。 コールプット 出来