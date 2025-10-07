7日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万186枚だった。うちプットの出来高が1万5195枚と、コールの1万4991枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の1320枚（2円安3円）。コールの出来高トップは4万9000円の2770枚（176円安94円）だった。 コールプット