7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は626枚だった。うちコールの出来高が331枚と、プットの295枚を上回った。コールの出来高トップは5万1500円の202枚（60円高550円）。プットの出来高トップは4万円の116枚（40円安220円）だった。 コールプット 出来高前