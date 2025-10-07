韓国のLCC＝格安航空会社、エアソウルの高松－ソウル線が就航9周年を迎えました。利用客も60万人を超え、記念のイベントが開かれました。 【写真を見る】韓国のLCC＝格安航空会社「エアソウル」高松－ソウル線が就航9周年利用客は60万人超え【香川】 高松と、ソウル近郊のインチョンとを結ぶエアソウルの定期便は2016年10月7日に就航し、きょう（7日）で9年です。 高松空港では、乗客に和三盆などの記念品が配ら