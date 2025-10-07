ファーストブラザーズ [東証Ｓ] が10月7日大引け後(17:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の9.2億円に伸びたが、通期計画の21.8億円に対する進捗率は42.4％にとどまり、5年平均の64.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の12.5億