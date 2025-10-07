6日夜、天草市で釣りに来ていた女性(77)が海上に浮いているのが見つかりその後、死亡が確認されました。 6日夜7時半ごろ天草市の久玉漁港近くの堤防で近くにいた人から「女性が仰向けで流されている」と消防に通報がありました。警察によりますと流されたのは菊池市泗水町に住む河村 泰子さん77歳で、心肺停止の状態で病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。河村さんは知人男性などと3人で夜釣りに来ていて発見