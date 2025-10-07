日本色材工業研究所 [東証Ｓ] が10月7日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の2億7600万円→1億3300万円(前期は3億6700万円)に51.8％下方修正し、減益率が24.8％減→63.8％減に拡大する見通しとなった。 ただ、3-8月期(上期)の連結経常利益は従来予想の7700万円→9000万円(前年同期は4億2400万円)に16.9％上方修正し、減益率が81.8％減→78.8％減に縮小する見通しとなった。 同