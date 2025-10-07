パラグアイ戦に向けた練習に臨む久保（右から2人目）ら＝千葉市内サッカー日本代表は7日、千葉市内で10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）へ向けて調整した。この日から久保（レアル・ソシエダード）南野（モナコ）らが合流。初日の6日から参加している堂安（アイントラハト・フランクフルト）中村（スタッド・ランス）らはピッチに出て汗を流した。世界ランキング19位の日本は同37位のパラグアイと通算5勝4分け2