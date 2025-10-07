プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が7日に自身のSNSで、来季は選手を固定して起用していく方針を示しました。新庄監督が率いた今季の日本ハム打線は、様々な選手が様々な打順で躍動。選手を固定しない日替わり打線で、シーズン最終盤までソフトバンクと首位争いを展開し、83勝をあげてリーグ2位となりました。新庄監督はインスタグラムのストーリーズで、落合博満氏が今季の新庄采配を「適材適所、相手ピッチャーに応じて打線を組